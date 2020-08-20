تعليم المهد يُعلن ترحيل المقررات الدراسية للمدارس

أعلنت إدارة تعليم المهد ترحيل الكتب الدراسية للمدارس، ووقف مدير إدارة تعليم المهد محمد بن علي القحطاني على سير العمل في عدد من المدارس بالمحافظة، واطلع على آلية وصول الكتب الدراسية للمدارس وتوزيعها.

وقال مدير تعليم المهد محمد بن علي القحطاني، أن عملية ترحيل الكتب الدراسية للمدارس التابعة لتعليم المهد تمت وفق خطط تم إعدادها مسبقًا، مؤكدًا التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف، أن قرار وزارة التعليم إطلاق بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد، دليلًا على حرص القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسلامة منسوبي المدارس.

وتابع، أنه تم التأكد من جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية، وإصدار حركة نقل قادة المدارس وحركة نقل المعلمين والمعلمات، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وإعداد خطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.