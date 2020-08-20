بعد زيادة عدد المقبولين بالماجستير.. آلية التسجيل بالمجموعات الإلكترونية بجامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف، زيادة أعداد المقبولين في برامج الماجستير، بنسبة 25% في برنامجي القانون والفقه، وبنسبة 20% برنامج إدارة الأعمال التنفيذي.

وبينت جامعة الطائف، أنها ستتواصل مع المرشحين حسب الترتيب والنسبة الموزونة ابتداءً من يوم الخميس المقبل، وذلك عبر البريد الإلكتروني المسجل مسبقاً.

مشروع عُليا

وأوضحت جامعة الطائف، أن زيادة أعداد المقبولين في البرامج الثلاثة التي أطلقتها الجامعة ضمن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي تقديرًا من الجامعة لتلبية آمال وطموحات المتقدمين على برامج (عُليا).

وتُقدم جامعة الطائف، برامج الماجستير للعام 1442هـ عبر مجموعة من كلياتها مثل كلية العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والطب، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

ويأتي إطلاق برامج الدراسات العليا المستحدثة لمرحلة الماجستير بجامعة الطائف، تفعيلاً لبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا).

تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي، أن مشروع التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، يأتي انطلاقاً من دور جامعة الطائف الريادي في السنوات الأخيرة.

Advertisements

وأضاف: أن ذلك يأتي استكمالاً لمسيرتها لاستكمال مشروعاتها التطويرية والأكاديمية والتحولية الهادفة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ينطلق من أحد أهم ركائز الرؤية (نتعلم لنعمل).

ومن أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون.

التسجيل بالمجموعات الإلكترونية

ونشرت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الطائف مقطع فيديو يوضح طريقة التسجيل في المجموعات الإلكترونية للمستجدِّين والمستجدَّات والملتزمين بالخطة.

وأبانت جامعة الطائف، أنه للدخول على المجموعات الإلكترونية يجب إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الجامعة (من هنا).

- اختار المنظومة الجامعية

- قم بتسجيل الدخول بالرقم الجامعي وكلمة المرور.

- اختار تسجيل المجموعات الإلكترونية.

- اضغط على إضافة مجموعة جديدة ثم اختيار المجموعة.

اقرأ أيضًا:

جامعة الطائف توضح شروط وإجراءات إتمام عملية القبول

جامعة الطائف.. تعرّف على شروط القبول وآلية الحصول على رقم الطلب

