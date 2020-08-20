بـ"مقابلة عمل".. حسام عوار يعلق على اهتمام جوارديولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الجزائري حسام عوار، نجم أولمبيك ليون الفرنسي، لأول مرة على التقارير الصحفية التي أشارت إلى إعجاب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بقدراته ورغبته في ضمه خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الإسباني قد أثنى في وقت سابق على اللاعب الجزائري، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ومنذ ذلك الحين، ربطت العديد من التقارير اللاعب الجزائري بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وهو ما زاد بعد مباراة الفريقين، السبت الماضي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 3-1.

ولعب عوار دورا كبيرا في الفوز الذي حققه فريقه على حساب مانشستر سيتي، حيث حصل على إشادات الصحف الفرنسية، وينتظر أن يواجه بايرن ميونيخ، الأربعاء، على ملعب خوسيه ألفالادي، في الدور نصف النهائي.

"مقابلة عمل"



صحيفة "لوموند" الفرنسية تحدثت مع عوار قبل مباراة بايرن ميونيخ، حيث سألته عن تعليقه على اهتمام المدرب الإسباني بيب جوارديولا بضمه.

وقال عوار: "لا أعرف إذا كانت مباراة بايرن ميونيخ مقابلة عمل"، في إشارة إلى تركيزه على مواجهة الفريق البافاري في الوقت الحالي.

واستدرك: "لكن من الجيد دائمًا ربط اسمك بنوادٍ كهذه، إذا كنت صريحا، فلن يكون ذلك مناسبا قبل مباراة كبيرة".

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وأتم: "أنا أركز بنسبة 100 في المائة على ليون، لأن هذه المباراة مهمة حقا، وأنا متحمس لأن أكون جزءا منها".

مشروع نجم عالمي



يشكل النجم الجزائري حسام عوار مشروع نجم عالمي، بحكم امتلاكه لإمكانات بدنية وفنية وتكتيكية رائعة.

ويمتاز اللاعب صاحب الـ22 عاما بقدرته على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية على الوجه الأكمل، مما يجعل منه لاعبا تكتيكيا بامتياز.

وبإمكان الأخير اللعب في 3 مراكز، وهي الوسط المدافع والوسط المكلف بالربط بين الخطوط، فضلا عن الجناح الأيسر.





وشارك عوار في 40 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بواقع 3.165 دقيقة وقت لعب، أسهم فيها في 19 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص في تقييم أسعار اللاعبين، تبلغ قيمته السوقية 49.5 مليون يورو.