، "بومبيو": الميليشيات هددت استقرار العراق.. ومستمرون في الضغوط  القصوى على طهران ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن بلاده ستقدم قرابة 204 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لدعم العراقيين

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده تريد عراقًا خاليًا من الفساد، مشيرًا إلى أن الميليشيات هددت استقراره، وأن واشنطن مستمرة في حملة الضغوط القصوى على إيران، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي لا يركز فقط على عدد القوات الأمريكية في العراق، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب سيعلن قريبًا عن الخطوات المقبلة بشأن إيران، وأن أمريكا ستقدم قرابة 204 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقال بومبيو لاحقًا في بيان "ستوفر المساعدة المأوى الضروري والرعاية الطبية الحيوية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة في جميع أنحاء العراق، كما ستحسن الوصول إلى عمليات التوثيق المدني والخدمات القانونية وسترفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية وستزيد من فرص الحصول على التعليم وسترفع مستوى المعيشة".

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن لدى بلاده تحالفًا قويًا مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين، وأن بغداد تريد علاقات طبيعية مع دول الجوار دون تدخل في شؤونها.

يُذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد وصل مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي.

ومن المقرر أن يجتمع الكاظمي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إضافة إلى لقاءات سيعقدها مع عدد كبير من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية حول إعمار العراق.

ويقول مسؤولون في الوفد إنه سيتم توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى الغاز والنفط والكهرباء، بحضور الوزراء المختصين.

