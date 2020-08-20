سياسي / الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري



دكار 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أفادت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي اليوم، أن التكتل علق عضوية مالي ردًا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة في مالي.

وأضافت أن التعليق سيظل ساريًا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبة بالإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.

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04:03ت م

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