السعودية اليوم / السفير المعلمي يقيم حفل وداع للمغادرين من منسوبي وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة



نيويورك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أقام معالي مندوب المملكة العربية

وشارك في الحفل المعد بهذه المناسبة، نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وعدد من منسوبي الوفد الدائم.

وقد أقيم الحفل على شرف كل من مستشار معالي المندوب الدائم أحمد بن عبدالله آل فريان، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي المستشار منصور بن طلق المطيري، ورئيسة اللجنة القانونية المستشار عبير بنت يوسف دانش، ورئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية السكرتير أول نوره بنت عبدالعزيز الجبرين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس قسم الاتصالات الإدارية تركي بن عبدالله التركي، ورئيس قسم الموارد البشرية فهد بن سبيل الحربي.

وأعرب السفير المعلمي، في كلمة بهذه المناسبة عن خالص شكره وتقديره للموظفين المغادرين على مابذلوه من جهد كبير خلال فترة عملهم في خدمة وطنهم على أكمل وجه وتقديم الصورة المشرفة التي تعكس مهنية والتزام الدبلوماسي السعودي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

كما قدم نائب المندوب الدائم الدكتور خالد منزلاوي، الشكر والتقدير للموظفين الذين انتهت فترة عملهم في الوفد، معرباً عن أمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز والتوفيق.

// انتهى //

03:54ت م

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نيويورك 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأقام معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، حفل وداع على شرف عدد من منسوبي وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الذين انتهت فترة عملهم في الوفد.وشارك في الحفل المعد بهذه المناسبة، نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، وعدد من منسوبي الوفد الدائم.وقد أقيم الحفل على شرف كل من مستشار معالي المندوب الدائم أحمد بن عبدالله آل فريان، وعبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي المستشار منصور بن طلق المطيري، ورئيسة اللجنة القانونية المستشار عبير بنت يوسف دانش، ورئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية السكرتير أول نوره بنت عبدالعزيز الجبرين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، ورئيس قسم الاتصالات الإدارية تركي بن عبدالله التركي، ورئيس قسم الموارد البشرية فهد بن سبيل الحربي.وأعرب السفير المعلمي، في كلمة بهذه المناسبة عن خالص شكره وتقديره للموظفين المغادرين على مابذلوه من جهد كبير خلال فترة عملهم في خدمة وطنهم على أكمل وجه وتقديم الصورة المشرفة التي تعكس مهنية والتزام الدبلوماسي السعودي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.كما قدم نائب المندوب الدائم الدكتور خالد منزلاوي، الشكر والتقدير للموظفين الذين انتهت فترة عملهم في الوفد، معرباً عن أمنياته لهم بمزيد من النجاح والتميز والتوفيق.// انتهى //03:54ت م0426

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