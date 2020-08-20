السعودية اليوم / وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره العراقي تعزيز الشراكة الأمنية الثنائية بين البلدين



واشنطن 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

بحث وزير الدفاع الأمريكي الدكتور مارك إسبر، في اجتماع اليوم في واشنطن، مع وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون، سبل تعزيز الشراكة الأمنية الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في بناء قدرات قوات الأمن العراقية، لتكون قادرة على منع ظهور تنظيم داعش الإرهابي من جديد، وتهديد العراق والمنطقة بشكل عام.

كما شدد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون بين قوات الأمن العراقية والتحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لهزيمة داعش والتزامهما بالهدف النهائي المتمثل في عراق آمن ومستقر ومزدهر.

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