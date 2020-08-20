السعودية اليوم / السنغال تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 12 ألفًا و 446 حالة، فيما بلع إجمالي حالات الوفيات 258 حالة.

// انتهى //

03:21ت م

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تونس 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال بلغ 12 ألفًا و 446 حالة، فيما بلع إجمالي حالات الوفيات 258 حالة.// انتهى //03:21ت م0421

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