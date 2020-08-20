السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على عنصرين إرهابيين



تونس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

قبضت وحدات من الأمن التونسي على عنصرين تكفيريين بمحافظة القيروان وسط البلاد.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن العنصريين قبض عليهما بسبب الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شانهما أحكام قضائية، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

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03:15ت م

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