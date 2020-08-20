السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حالات الوفيات قد ارتفعت بدورها إلى 26 ألفًا و 289 حالة في جميع دول القارة.

// انتهى //

03:00ت م

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أديس أبابا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية إلى مليون و 136 ألفًا و 246 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حالات الوفيات قد ارتفعت بدورها إلى 26 ألفًا و 289 حالة في جميع دول القارة.// انتهى //03:00ت م0418

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