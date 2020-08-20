رياضي / التعادل يسيطر على افتتاح خامس جولات الدوري الأردني لكرة القدم



عمّان 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

تعادل فريقا معان وشباب الأردن بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق معان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما أصبح رصيد شباب الأردن 5 نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريقي سحاب والأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القويسمة الدولي، ليرفع سحاب رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما رفع الأهلي رصيده إلى نقطة في المركز الحادي عشر.

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02:29ت م

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