رياضي / بايرن ميونيخ يتغلب على ليون ويواجه باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال



باريس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

تأهل العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي

وسجل أهداف المباراة اللاعبان سيرجي جنابري في الدقيقتين 18 و33 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88 لينهيا بذلك أحلام ليون في لعب المباراة النهائية للبطولة.

وتمكن البايرن من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه ليواجه هذه المرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز مساء أمس الثلاثاء على نظيره لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا في المواجهة الأولى للدور قبل النهائي للمسابقة.

وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوز" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

// انتهى //

02:00ت م

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باريس 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستأهل العملاق البافاري نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.وسجل أهداف المباراة اللاعبان سيرجي جنابري في الدقيقتين 18 و33 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88 لينهيا بذلك أحلام ليون في لعب المباراة النهائية للبطولة.وتمكن البايرن من التأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة 11 في تاريخه ليواجه هذه المرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز مساء أمس الثلاثاء على نظيره لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا في المواجهة الأولى للدور قبل النهائي للمسابقة.وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب "دا لوز" في العاصمة البرتغالية لشبونة.// انتهى //02:00ت م0414

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