شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت الأحساء «صديقة» للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس المركز الإعلامي للمجلس البلدي بمحافظة الأحساء عيسى القريع لـ(اليوم)، تأكيد وحرص المجلس على أن تكون الأحساء صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار ذلك من أهم الملفات التي تبنّاها المجلس البلدي في دورته الثالثة، عبر تهيئة البيئة العمرانية، وجعل الأحساء صديقة لهم.

فريق خاص

وقال القريع إنه تم العمل على تشكيل فريق خاص لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة عضو المجلس فهد الملحم، الذي بدوره ذكر أن الفريق قيّم وضع الخدمات المقدمة لهم، وكان ملحوظًا القصور الشديد في هذا المجال، لذلك زار المجلس، وبالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع معها عقد شراكة مجتمعية، العديد من المواقع المهمة في الأحساء؛ للوقوف على مدى تهيئتها، وكان منها جبل القارة، وسوق القيصرية، وجبل الشعبة، فضلًا عن معظم المحلات، والمنشآت التجارية التي لوحظ أن تهيئتها شبه معدومة.

دوائر حكومية

وأشار الملحم إلى زيارة بعض الدوائر الحكومية؛ لتأكيد تهيئة منشآتهم، عدة مرات، وكان من أهمها فرع وزارة الأوقاف؛ بهدف متابعة تهيئة المساجد والجوامع.

دراسات خاصة

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وأعد المجلس البلدي دراسات خاصة لعدد من مضامير المشاة التابعة للأمانة، ضمن كتيب يحوي المواصفات والتكلفة لكل ممشى، وعرضها على مؤسسات القطاع الخاص، كالبنوك، ليشاركوا مجتمعيًا في تهيئتها.

تدريب وتأهيل

وفي مجال التدريب، أكد القريع أن المجلس نظم دورة لمدة 3 أيام في أحد الفنادق؛ لتدريب وتأهيل منسوبي الأمانة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض منسوبي الدوائر الحكومية، والمكاتب الهندسية ـ على كود الوصول الشامل، بعنوان «تهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الإعاقة»، واستلم المشاركون في الدورة شهادة بذلك.

مبادرات ومتابعات

ونفذ المجلس الكثير من المبادرات والمتابعات، كان آخرها مبادرة مشروع «مدينتنا بلا عوائق»، مع شريكه الإستراتيجي جمعية ذوي الإعاقة في الأحساء، وشارك المجلس بهذا المشروع في مسابقة مجلس التعاون الخليجي لأفضل عمل بلدي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكمل المجلس تهيئة سوق القيصرية بالاشتراك مع إحدى الشركات الخاصة.