شكرا لقرائتكم خبر عن 1180 متعافيا من «كورونا».. و72 % تراجعا في الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء، تسجيل 1180 حالة تعافٍ إضافية، من فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى 1363 إصابة جديدة، و36 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 302.686 حالة، من بينها 25.089 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، و1725 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 274.091 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3506 حالات وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في المملكة حتى الآن 90.55%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة من إجمالي الإصابات 8.28%.

وفيما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جازان «109»، مكة المكرمة «106»، المدينة المنورة «57»، جدة «56»، حفر الباطن «52»، الرياض «49»، الهفوف «48»، صبيا «45»، أبها «44»، أبوعريش «44».

وأوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي، أن الحالات المؤكدة تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 %، إضافة إلى تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25 %، وسُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92 % منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وبين أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة، وفقا للمؤشرات العلمية.