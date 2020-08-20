شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لـ «سلطان عمان»: نتمنى لكم التوفيق في خدمة شعبكم والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- اتصالًا هاتفيًا، أمس، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

ونوّه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا -رعاه الله- له التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، عبّر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

من جهة أخرى، أجرى خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- اتصالًا هاتفيًا، أمس، برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس محمد بخاري.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها. كما أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.