شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يبحث الأنشطة الإغاثية مع سفير تركمانستان والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة عبر الاتصال المرئي، أمس، سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف. وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» والتعاون بين الجانبين في هذا الخصوص. وأشاد السفير تشاريف بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره الإنساني المهم في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

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