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24 مليون دولار إمدادات طبية لليمن

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وفرت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إمدادات طبية متنوعة لليمن بقيمة 24 مليون دولار أمريكي، وذلك لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات اليمنية وتلبية لاحتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل: السرطان والفشل الكلوي والأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري.

وتسعى المنظمة من خلال هذا الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

يُذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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