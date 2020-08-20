شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف سجادة بساحات المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

وضعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف السجاد على توسعات المسجد النبوي وساحاته بتوجيهات رئيس الوكالة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين. وأوضحت الوكالة أنه تم فرش 7000 سجادة في التوسعات والساحات ابتداء من صلاة فجر غرة شهر محرم لعام 1442هـ، بواقع ثلاثة مصلين على السجادة الواحدة بمسافة 180 سم بين كل مصل وآخر.

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