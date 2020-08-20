شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة التستر والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام مكافحة التستر.

ووافق المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال جلسته أمس الأول «عبر الاتصال المرئي» على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية بشأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم «م/ 59» وتاريخ 9/ 9/ 1429هـ.

وأعرب الملك المفدى، عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى رعاه الله، كما رفع أعضاء المجلس التهنئة بهذه المناسبة، وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين أيده الله بأن يمتعه المولى عز وجل بموفور الصحة وتمام العافية.

وثمن المجلس، التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

استكمال جهود صناعة السلام والتنمية في اليمن

جدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية، وأن تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تتضمنه من نقاط تنفيذية، يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق الموقع في نوفمبر 2019، بصفته أنجع الحلول لإنهاء الخلافات والصراعات داخل اليمن، والدفع بتغليب مصالح الشعب اليمني وتوحيد صفه والحفاظ على هويته العربية، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من مدينة عدن وتفعيل مؤسساتها، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

الانضمام لاتفاق تصنيف البراءات الدولي

وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى «اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات»، المؤرخ في 24 مارس 1971م، كما فوض المجلس المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في جمهورية اليونان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تأييد إجراءات تكبيل أيدي إيران التخريبية

تناول مجلس الوزراء، دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران والتأكيد على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة «سواء التقليدية أو غير التقليدية» سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.

وتأييد المملكة لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

دقة التدابير الصحية الوقائية بموسم الحج الاستثنائي

نوه مجلس الوزراء، بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم الحج الاستثنائي هذا العام الذي قضيت مناسكه وأديت شعائره، بشكل آمن وصحي، وأن ما حظي به قرار تقليص أعداد الحجاج من ترحيب إسلامي ودولي، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، يؤكد ما وصلت إليه المملكة بفضل الله ثم بدعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -أيدهما الله- من قدرات ومستويات مميزة في إدارة وتنظيم أداء فريضة الحج في مختلف الظروف، ويبرهن على قدرتها على العمل تحت أي ظرف لا سيما إذا كان لخدمة الإسلام والمسلمين.

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4 ملايين فحص كورونا بـ «البلمرة الجزيئية»

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالإنابة د. عصام بن سعيد أن المجلس، اطلع على التقارير الصحية حول مستجدات جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي، في مجالات الرعاية الصحية والعناية الطبية، ومؤشرات الحالات بالمملكة وما سجلته نتائج التوسع في الفحوصات المخبرية المتقدمة التي تجاوزت 4 ملايين فحص عبر تقنية البلمرة الجزيئية، وكذلك ما تم توفيره في جميع المستشفيات بالمناطق لتحقيق أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار تطبيق أعلى معايير الوقاية، إضافة لما توصلت إليه آخر التجارب السريرية والأبحاث المحلية والدولية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من نتائج حول اللقاحات وفاعليتها وأمانها.

احترام سيادة السودان واستقلال قراره

استعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشار إلى ما تضمنه «البيان الختامي» وإعلان «شركاء السلام المستدام في السودان»، الصادران عن الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة عبر الاتصال المرئي، من تشديد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره ومعالجة أسباب النزاع للوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمنه الإقليمي، وضرورة تحلي شركاء السلام بالمسؤولية لتحقيق الأمن والعدالة والسلام المستدام، وتأكيد المملكة بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان، على أهمية دعم السودان في الوقت الحالي حفاظا على أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.

اتفاقية لخدمات النقل الجوي

فوض مجلس الوزراء وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في مجال خدمات النقل الجوي، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون ثقافي مع العراق

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.

تسريع إعادة التوازن لسوق البترول العالمي

تطرق مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة في كل من المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق عقب استعراضهم التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وما أكدوا عليه من التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، لمستويات الإنتاج المستهدفة، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمي، للإسهام في انتعاشه تحقيقا لمصلحة المنتجين والمستهلكين وصناعة الطاقة والاقتصاد العالمي ككل.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: رياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج والعمرة، وترقية فؤاد بن إبراهيم بن محمد الداعج إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الملك فيصل، وصاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود إلى وظيفة «مستشار لشؤون الحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض والمهندس خالد بن عبدالله بن محمد الربيعة إلى وظيفة «أمين مجلس المنطقة» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وأسامة بن يوسف بن حسن رمل إلى وظيفة «وكيل الأمين لشؤون البلديات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة، والمهندس مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وعلي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وحامد بن محمد بن حمود الشمري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، وفهد بن عبدالعزيز بن صالح التويجري إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الصلال إلى وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وترقية سلمان بن فريج بن محمد العسيري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.