شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مستوى 4 آلاف طالب بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة د. عبدالعزيز الفهيد أن نتائج الاختبارات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ بعد ذلك الاستعداد لبرنامج التهيئة للطلاب والطالبات، والذي يبدأ في الأسبوع القادم، ويتضمن برامج إرشادية وتعريفية بالجامعة.
وأشار إلى أن اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات تعتبر إحدى الممارسات المعتمدة عالميا لتحديد مستوى المستجدين المتقدمين للدراسة الجامعية، والتي تساعد متخذي القرار على التخطيط لتسريع عمليات التعلم، عبر إكساب المهارات الأساسية للمتقدمين وإعفاء البعض من دراسة المقررات التي لا يحتاجونها.
ولفت الفهيد إلى أن تقديم الاختبارات في اللغة الإنجليزية يتم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس وهي الجهة التي تعد مادة الاختبارات كجهة خارجية محايدة، كما يتم تقديم اختبارات الرياضيات بمستويين أول وثان بالتعاون مع جامعة «لفبرة» في بريطانيا، مشيرا إلى أن الاختبارات نفذت على فترتين صباحية ومسائية وضمن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من الجهات الصحية بالمملكة وعلى رأسها التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم.
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