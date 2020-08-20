شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مستوى 4 آلاف طالب بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة اختبارات تحديد المستوى لـ 4312 طالبا وطالبة مستجدا للعام الدراسي 1441- 1442هـ، بنسبة حضور وصلت 95%، شملت 2832 طالبة، و1490 طالبا، بينما تم إعفاء 209 عن حضور الاختبارات لتقديمهم شهادات معتمدة.

وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة د. عبدالعزيز الفهيد أن نتائج الاختبارات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ بعد ذلك الاستعداد لبرنامج التهيئة للطلاب والطالبات، والذي يبدأ في الأسبوع القادم، ويتضمن برامج إرشادية وتعريفية بالجامعة.

وأشار إلى أن اختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات تعتبر إحدى الممارسات المعتمدة عالميا لتحديد مستوى المستجدين المتقدمين للدراسة الجامعية، والتي تساعد متخذي القرار على التخطيط لتسريع عمليات التعلم، عبر إكساب المهارات الأساسية للمتقدمين وإعفاء البعض من دراسة المقررات التي لا يحتاجونها.

ولفت الفهيد إلى أن تقديم الاختبارات في اللغة الإنجليزية يتم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس وهي الجهة التي تعد مادة الاختبارات كجهة خارجية محايدة، كما يتم تقديم اختبارات الرياضيات بمستويين أول وثان بالتعاون مع جامعة «لفبرة» في بريطانيا، مشيرا إلى أن الاختبارات نفذت على فترتين صباحية ومسائية وضمن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من الجهات الصحية بالمملكة وعلى رأسها التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم.