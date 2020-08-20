شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 مخالفة تجارية في 9 آلاف جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة أن الفرق الرقابية ضبطت أكثر من «1200» مخالفة، مبينة أن أبرز المخالفات هي: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، مؤكدة أنه تم تطبيق الغرامات الفورية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، وفي حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة، عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم «1900».
كانت هذه تفاصيل خبر 1200 مخالفة تجارية في 9 آلاف جولة رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.