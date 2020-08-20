شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 مخالفة تجارية في 9 آلاف جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 9 آلاف جولة على كافة المنشآت التجارية للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبينت الوزارة أن الفرق الرقابية ضبطت أكثر من «1200» مخالفة، مبينة أن أبرز المخالفات هي: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، واختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة، مؤكدة أنه تم تطبيق الغرامات الفورية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، وفي حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة، عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم «1900».