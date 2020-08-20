شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة معوقات المشاريع الخدمية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني أمس، مشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة. وشملت الجولة مشروع مبنى بلدية المحافظة الجديد، ومشروع سوق الخضار والفواكه، ومشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، واطلع على سير العمل ونسب الإنجاز.

وأكد م. الحسيني، أن خطوات البلدية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تتم وفق الجدولة المحددة لإنجازها مع أهمية الالتزام بالجودة الإنشائية، بما يتوافق مع المواصفات والمخرجات التنفيذية لكل المشاريع.

واجتمع خلال الجولة مع مقاولي ومهندسي المشاريع وبحث أهم الملاحظات، التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، مؤكدا سرعة تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة ومراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع، مشيرا إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مشددا على أنه تمت مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالموقع.

وأكد أن القطيف شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي لها الأثر في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المجدولة «الإستراتيجية والمهمة جدا» على الصعيد الخدمي، مشيرا إلى أنه تمت دراستها بعناية تامة وفقا للأولويات، مشيرا إلى حرص البلدية على التواصل والتنسيق مع المجلس البلدي بالمحافظة بهدف الاطلاع على الملاحظات وتعزيز التعاون القائم بين الطرفين فيما يعود بالمصلحة العامة على المحافظة.