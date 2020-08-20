شكرا لقرائتكم خبر عن حجز المركبات الخليجية المخالفة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة مرور المنطقة الشرقية بحملة ميدانية لتطبيق قرار سحب المركبات الخليجية التي تحمل لوحات غير سعودية، والتي تجاوزت مدة بقائها أكثر من 6 أشهر داخل المملكة من تاريخ دخولها، وذلك بناءً على التعميم الصادر من الإدارة العامة للمرور في شهر يناير الماضي.

وبيّن المتحدث الرسمي لمرور الشرقية العقيد منصور الشكرة، أن تصحيح أوضاع المركبات ينطبق عليها نظام الجمارك، ونظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، موضحًا أن هناك لجانًا مشتركة من هيئة الجمارك والهيئة السعودية والإدارات العامة للمرور الرئيسية في كافة المناطق، معنية بإنهاء إجراءات المركبات التي يسمح النظام بتصديرها وتحويلها إلى مركبات تحمل لوحات تعريف سعودية.

وأكد الشكرة أن المركبات التي لا ينطبق عليها النظام من حيث الموديل أو كفاءة الطاقة المحددة حسب نظام المواصفات والمقاييس السعودية، وهيئة الجمارك، يتم توجيه قائد المركبة إلى اتخاذ خيارين: التقدم لإدارة المرور بإسقاط المركبة وتشليحها، أو إخراج المركبة من السعودية.