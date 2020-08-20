شكرا لقرائتكم خبر عن خطة استباقية لرفع كفاءة «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش اجتماع مجلس الشؤون التعليمية الأول للعام الدراسي 1441-1442هـ، أمس بقيادة مساعد المدير العام لتعليم الشرقية للشؤون التعليمية -بنات، فاطمة الفهيد، دراسة بحثية فيما يخص تجربة التعليم عن بعد، تم من خلالها إبراز ما واجهه الميدان التعليمي بمختلف فئاته من صعوبات وتحديات وما توصل له من نتائج ومخرجات كان لها الأثر الإيجابي بإكساب الجميع خبرات ومهارات ستساهم في نجاح المرحلة القادمة بشكل أكبر.

توصل فريق البحث الخاص بالتعليم عن بعد لمجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج السابقة، وآليات مواجهة أي تحديات لبداية العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية بما يضمن انعكاس الجودة على الطالب والطالبة أولا، وتسهيل مهام المتابعة على أولياء الأمور والمعلمين ومختلف الفئات المرتبطة بالتعليم.

وتطرق الاجتماع للتعليمات المتعلقة بدور كل من المدرسة والمعلمة والمرشدة الطلابية داخل البيئة المدرسية إلى جانب دور المشرفة التربوية في مكاتب التعليم ودور إدارة الإشراف في متابعة وتقييم كل ما قد يواجه العملية التعليمية في المرحلة القادمة.

وناقش الاجتماع التوجيهات الفنية والتقنية لقائدات الروضات ومدارس الطفولة المبكرة ومشرفات مكاتب التعليم فيما يخص تلك المرحلة الدراسية وما قد تواجهه من خصوصية بعض التجهيزات. واختتم الاجتماع برفع مستوى التجهيزات لمنصة مدرستي ونظام نور لتمكين المستفيدين.