محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار "الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس. 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 Advertisements 01:48 AM اخر تعديل 20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 03:01 AM تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة تشمل الحالة العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا لمنطقة الباحة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، أوضحت الأرصاد أن الباحة تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الخميس. ، "الأرصاد" تنبه الباحة: سحب رعدية ممطرة وتدنٍ في مدى الرؤية ،

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