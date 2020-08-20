، "زمان" يفتتح الندوة الافتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ،

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افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مساء أمس الأربعاء، الندوة الافتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS).
وتحدث زمان خلال الندوة التي حضرها أكثر من ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وعدد من التربويين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة، وانعكاس ذلك على جودة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وتطوير مخرجاتها.
وقدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب شكره وإشادته بجهود وزارة التعليم ومنسوبيها خلال المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS)، وإنجاح جهود الهيئة في تمثيل المملكة بمثل هذه الدراسات الدولية.
وكانت الندوة التي شارك فيها عددٌ من مسؤولي الهيئة قد تناولت التعريف بدراسة "تالس" ومنهجيتها وآلية تطبيقها، كما تطرقت إلى وصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، واستعرضت أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.
يُذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحًا دوليًا واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
"زمان" يفتتح الندوة الافتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALISصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-20
افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مساء أمس الأربعاء، الندوة الافتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS).
وتحدث زمان خلال الندوة التي حضرها أكثر من ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وعدد من التربويين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة، وانعكاس ذلك على جودة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وتطوير مخرجاتها.
وقدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب شكره وإشادته بجهود وزارة التعليم ومنسوبيها خلال المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS)، وإنجاح جهود الهيئة في تمثيل المملكة بمثل هذه الدراسات الدولية.
وكانت الندوة التي شارك فيها عددٌ من مسؤولي الهيئة قد تناولت التعريف بدراسة "تالس" ومنهجيتها وآلية تطبيقها، كما تطرقت إلى وصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، واستعرضت أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.
يُذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحًا دوليًا واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:13 AM
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
02:48 AM
بحضور أكثر من ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وعددٍ من التربويين والمختصين
افتتح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مساء أمس الأربعاء، الندوة الافتراضية بعنوان "بيئات التعليم والتعلم في نظر الممارسين التربويين" قراءة في نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS).
وتحدث زمان خلال الندوة التي حضرها أكثر من ثلاثة آلاف معلم ومعلمة وعدد من التربويين والمختصين من داخل المملكة وخارجها، حول أهمية الاشتراك في دراسات التقويم الدولية والنتائج المتوقعة، وانعكاس ذلك على جودة تقويم التعليم والتدريب في المملكة وتطوير مخرجاتها.
وقدم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب شكره وإشادته بجهود وزارة التعليم ومنسوبيها خلال المشاركة في المسح الدولي للتعليم والتعلم (تالس 2018 TALIS)، وإنجاح جهود الهيئة في تمثيل المملكة بمثل هذه الدراسات الدولية.
وكانت الندوة التي شارك فيها عددٌ من مسؤولي الهيئة قد تناولت التعريف بدراسة "تالس" ومنهجيتها وآلية تطبيقها، كما تطرقت إلى وصف بيانات الدراسة وآلية تحليلها وعرض نتائجها، واستعرضت أهم نتائج الدراسة وانعكاساتها على بيئات التعليم والتعلم.
يُذكر أن تالس (TALIS) أعد مسحًا دوليًا واسع النطاق، طبقته هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة عام 2018، بإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المشرفة على تطبيقه في 48 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للإسهام في تحليل وضع التعليم وتطوير سياساته.
، "زمان" يفتتح الندوة الافتراضية عن نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS ،
المصدر : الخليج 365
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