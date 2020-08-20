رابط منصة سلفة الإلكتروني وكيفية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

في الفترة الأخيرة زاد البحث عن رابط منصة سلفة الإلكتروني للاستفادة من المميزات التي قدمها بنك سلفة ومن أهم هذه المميزات سرعة التحويل، حيثُ يمكن للمتقدم الحصول على التمويل الشخصي في خلال خمسة عشر دقيقة، بالإضافة إلى تقدمها قروض سريعة تبدء من ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال، كما أن طريقة التقديم خالية من التعاقدات والشروط الكثيرة.

منصة سلفة الإلكتروني

تعد منصة سلفة السعودية اول منصة تعتمد على التقنية المالية ولقد تم التصريح بإنشاء منصة إلكترونية بعد تلقي دعمها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بهدف تسهيل وتيسر التمويل للمواطنين.

شروط التمويل الشخصي لبنك سلفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام

أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

وجود ما يدل أن المتقدم على قيد العمل

أن يكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن ستة أشهر.

مميزات بنك سلفة

أن فترات السداد سهولة وميسرة ومجدولة

عدم ربط منصة سلفة بالراتب

أول منصة تطابق الشريعة الإسلامية

قيمة القرض تتراوح بين ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال

كيفية الحصول على تمويل شخصي

في حالة المتقدم لم يوجد له حساب يقوم بعمل حساب عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة وعمل حساب جديد لديه، أما إذا كان المتقدم لديه حساب فعليه عمل تسجيل دخول فقط.