شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "الصحة" تجري تجربة تكشف من خلالها أهمية الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت وزارة الصحة تجربة لتوضح من خلالها أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومدى تقليلها لفرصة الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر حسابها على " تويتر " توضح فيه نتائج هذه التجربة والتي تضمنت تحليل عينات من أجسام تعرضت لرزاز شخص ما وأخرى كانت مغطاه بالكمامة، ليتضح أهميتها.

وعلقت الوزارة على الفيديو قائلة : " في كل مرة تفكر بترك الكمامة، تذكر جيدًا هذه التجربة العملية ".