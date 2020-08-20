شاهد.. "الصحة" تجري تجربة تكشف من خلالها أهمية الكمامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجرت وزارة الصحة تجربة لتوضح من خلالها أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة ومدى تقليلها لفرصة الإصابة بفيروس " كورونا " المستجد.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو عبر حسابها على " تويتر " توضح فيه نتائج هذه التجربة والتي تضمنت تحليل عينات من أجسام تعرضت لرزاز شخص ما وأخرى كانت مغطاه بالكمامة، ليتضح أهميتها.
وعلقت الوزارة على الفيديو قائلة : " في كل مرة تفكر بترك الكمامة، تذكر جيدًا هذه التجربة العملية ".
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