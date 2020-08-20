شكرا لمتابعة خبر عن صندوق الاستثمارات يقتحم مجال الإسكان بمبادرة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء،عن تأسيس شركة عقارية جديدة تابعة له تحت اسم روشن؛ للمساعدة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الإسكان.

وقال الصندوق في تغريدة له عبر "تويتر" : "نفخر بإطلاق روشن، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان. يأتي تأسيس الشركة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري".

ولم يذكر صندوق الاستثمارات العامة تفاصيل عن المبلغ الذي يخطط لإنفاقه على المبادرة الجديدة، أو عدد المنازل التي سيتم بناؤها.

وتستهدف المملكة زيادة النشاط في سوق العقارات، وزيادة ملكية المنازل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة قدرت الإحصاءات الرسمية أنها 62 بالمئة في نهاية 2019.