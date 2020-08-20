" تعليم الباحة " يدعو الطلاب والمعلمين لتحديث رقم الجوال والبريد الإلكتروني في نور

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، إلى تحديث رقم الجوال، والبريد الإلكتروني في نظام نور. دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة وقائدات المدارس، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، إلى تحديث رقم الجوال، والبريد الإلكتروني في نظام نور. وطالبت الجميع بالتحديث وفقا للطريقة الموضحة في المرفق، وعبر الرابط: هنــــــا.

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