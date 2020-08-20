شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): اعتمد مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢/١٤٤١هـ . اعتمد مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢/١٤٤١هـ . وقال مدير تعليم اشرقية عبر الحساب الرسمي للإدارة : إن ذلك يأتي عبر حساب المعلم/المعلمة في نظام " نور "، حيث يمكنكم للاطلاع على نتائج الحركة.

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