بالصور.. معلّم يحوّل إطارات السيارات إلى أحواض زراعية.. و«بيئة مكة» تُكرمه

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، المعلم بندر صالح حكمي، وهو معلم في إحدى المدارس الابتدائية بمكة المكرمة حوّل إطارات السيارات إلى أحواض زراعية ذات لمسات جمالية وفنية ونشر تجربته بين أفراد المجتمع للاستفادة من المخلّفات البيئية والتشجيع على الزراعة.

وأكد الغامدي أن هذا التكريم يأتي انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تعتمده إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة ويرتكز على أن المواطن هو شريكها الأهمّ في تحقيق أهدافها، مؤكدًا حرص الإدارة على التعاون مع جميع المواطنين وتحفيزهم لتحقيق شعار (نحمي بيئتنا ونصون طبيعتنا من أجل وطننا).

من جهته أوضح المعلم بندر صالح حكمي، أنه يطمح إلى الاستفادة من جميع المخلفات البيئية على اختلاف أنواعها، لعمل مجسمات جمالية توضع في المنازل والشوارع المحيطة بهذه المنازل، مشيرًا إلى أنه وجد تشجيعًا كبيرًا من أفراد أسرته، ما جعله يحوّل فناء منزله إلى أحواض زراعية ذات أشكال فنية متعدّدة فهو يقوم بتلوين الإطارات بألوان مختلفة وجاذبة خاصّة للأطفال وصغار السن، بهدف جذبهم إلى العناية بالتشجير والزراعة.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تؤدي لجريان السيول وتساقط البرد.. «مدني مكة» يحذّر من التقلبات الجوية الأيام القادمة

اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري للموسم المقبل برئاسة أمير مكة