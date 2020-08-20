هيئة الطيران المدني تُحدد 9 حالات يتم فيها تعويض المسافرين.. تعرف عليها

كشفت هيئة الطيران المدني، عن التزامات الناقل الجوي وحقوق المسافر والحالات التي يجب فيها تعويض الأخير، مطالبة المسافرين بالتعرف على حقوقهم.

وشاركت الهيئة العامة للطيران المدني، في وقت سابق، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، رابط الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوّية في المملكة، موضحة أنه يشتمل على كل الإجراءات الوقائية المتخذة في المطارات السعودية.

الدليل الإرشادي للمسافر

وحددت هيئة الطيران المدني، 9 حالات يتم فيها تعويض المسافرين، وهي فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة وإلغاء رحلة وتخفيض درجة الإركاب ورفض إركاب المسافر وتأخير رحلة

وفقدان أغراض ثمينة أو مرتفعة القيمة.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال الدليل الإرشادي للمسافر، إلتزامات الناقل الجوي في كل حالة من هذه الحالات.

فقدان أو تلف الأغراض الثمينة والأمتعة

وفرّقت الهيئة العامة للطيران المدني، بين كل من حالة فقدان أو تلف الأمتعة أو تأخر وصولها وبين حالة فقدان الأغراض الثمينة أو مرتفعة القيمة والتي فيها يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي برفع قيمة التعويض وذلك بتعبئة نموذج إفصاح يعده الناقل الجوي وفق شروطه وأحكامه في هذا الشأن.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه في حال فقدان أو تلف الأمتعة أو تأخر وصولها يجب على الناقل الجوي تعويض العميل بما لا يقل عن (350) وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا يتجاوز (1131) وحدة حقوق سحب خاصة عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة لكل عميل يحمل تذكرة سفر، مشيرة إلى أن وحدة حقوق السحب الواحدة تساوي 5.2 ريال سعودي تقريبًا، كما يمكن للمسافر المطالبة بتعويض في هذه الحالات:

- إذا رغب العميل في رفع مستوى التعويض بسبب احتواء الأمتعة على متعلقات ثمينة أو مرتفعة القيمة، فإن عليه أن يفصح للناقل الجوي عنها وعن قيمتها قبل صعود الطائرة من خلال النماذج المعدة لذلك من قبل الناقل الجوي.

- يجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تأخر أمتعته بما يُعادل (20) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (100) وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية، و(40) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى (200) وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك عند استلام الأمتعة المتأخرة.

- تعامل كل قطعة إضافية (الأمتعة الزائدة) يتم إصدار بطاقة تعريف لها من قبل الناقل الجوي بمقابل مادي، على حدة.

- يجب على الناقل الجوي تعويض العميل عن تأخر أمتعته بما يُعادل (20) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (100) وحدة حقوق سحب خاصة للرحلات الداخلية، و(40) وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير للرحلات الدولية وبحد أقصى (200) وحدة حقوق سحب خاصة، وذلك عند استلام الأمتعة المتأخرة.

- تعامل كل قطعة إضافية (الأمتعة الزائدة) يتم إصدار بطاقة تعريف لها من قبل الناقل الجوي بمقابل مادي، على حدة.

تأخر موعد الرحلة

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه لا يجوز للناقل الجوي تأخير الرحلات عن مواعيدها، ما لم تقتضِ دواعي الأمن والسلامة ذلك وفق تقارير ميدانية معتمدة من الهيئة، موضحة أنه في حالة تأخر موعد إقلاع الرحلة عن الموعد المحدد يجب على الناقل تنفيذ ما يلي:

- إبلاغ العميل بتأخر الرحلة قبل وقت الإقلاع بحد أقصى (45) دقيقة وعلى أن يحدد في الإبلاغ الوقت الجديد للإقلاع.

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- في حال تأخر الرحلة أثناء تواجد العميل في الفندق، يجب على الناقل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للعميل حتى موعد الإقلاع البديل، وإبلاغ العميل بموعد الإقلاع البديل وإرشاده بما سيتم.

- في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد على (6) ساعات، فإنه يحق للعميل مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وفقًا لأحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة العاشرة من هذه اللائحة.

- في حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع لمدة تتجاوز (6) ست ساعات، يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الواجب عليه تقديمها للعميل والمنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة على النحو التالي:

* مرطبات ومشروبات ابتداءً من الساعة الأولى.

* وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

* سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

إلغاء الرحلة

وأوضحت هيئة الطيران المدني، أنه في حالة إلغاء الرحلة يحق للمسافر ما يلي:

أولًا: في الرحلات الدولية:

- إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة الدولية قبل (14) يومًا من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، يُعفى الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة، ويجب عليه إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة للعميل وتعويضه بما يُعادل (100%) من قيمة خط السير غير المستخدم.

- إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة الدولية من (14) يوماً إلى (24) ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، فإنه يتعين على الناقل الجوي أن يخيّر العميل بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من (24) ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، أو فسخ التعاقد وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة.

ثانيًا: في الرحلات الداخلية:

- إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة الداخلية قبل (7) أيام من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، يُعفى الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة، ويجب عليه إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة للعميل وتعويضه بما يُعادل (100%) من قيمة خط السير غير المستخدم.

- إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة الداخلية من (7) أيام إلى (24) ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، فإنه يتعين على الناقل الجوي أن يخيرّ العميل بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من (24) ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، أو فسخ التعاقد وفقًا للفقرة (6) من هذه المادة.

- إذا أبلغ الناقل الجوي العميل بإلغاء الرحلة (الدولية أو الداخلية) من (24) ساعة إلى (4) ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة ولم يتمكن الناقل الجوي من توفير رحلة بديلة خلال (6) ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، واضطرار العميل للحجز على ناقل جوي آخر.

- يجب على الناقل الأصلي إعادة قيمة التذكرة (خط السير غير المستخدم) بالإضافة لتعويض يعادل (100%) من تلك القيمة، وذلك دون الإخلال بحق العميل في متطلبات الرعاية والمساندة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة.

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