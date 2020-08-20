أمانة الرياض: بدء مرحلة تأهيل الشركات للمنافسة على مشروع مواقف السيارات بمنطقة العليّا

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بدء مرحلة تأهيل الراغبين في المنافسة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف السيارات بمنطقة العليا، بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات.

ودعت الأمانة الراغبين في الاستثمار إلى الإطلاع على معلومات المشروع من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن مرحلة تقديم طلبات التأهيل تستمر خمسة أسابيع؛ تنتهي في يوم الأحد 3 - صفر 1442هـ الموافق 20 سبتمبر 2020.

ويُعدّ المشروع إحدى مبادرات إنشاء وإدارة مواقف السيارات المدرجة ضمن مبادرات التخصيص في القطاع البلدي، وتمر خطة طرح المشروع بثلاث مراحل، (مرحلة إبداء الرغبات – مرحلة التأهيل – مرحلة تقديم العروض).

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ويأتي المشروع وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بنظام الـBOT، ويتسع لـ6703 مركبات، ويهدف إلى حل إشكالات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، إلى جانب معالجة التشوّه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية.

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