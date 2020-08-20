تحذير جديد من «المرور» حول استخدام الجوال أثناء القيادة

وصفه بالخطر الحقيقي..
جدَّد المرور السعودي، تحذير قائدي المركبات من استخدام الجوال أثناء قيادة المركبات لخطورته عليهم.
وأوضح المرور، أن استخدام الجوال أثناء القيادة خطر حقيقي، نتيجته حادث مروري، قائلا: اترك الجوال جانبًا فحياتك وحياة الآخرين أهم من مكالمة أو رسالة نصية.
وكان المرور السعودي، قد كشف عن شرط وآلية تصحيح أوضاع المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية، مؤكدًا ضرورة تصحيح أوضاع المركبة التي تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، وذلك بإحضارها إلى إحدى إدارات المرور الرئيسية، ومعها وثيقة ملكيتها، وتعبئة النماذج المطلوبة، وتقديم براءة الذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل، وفقًا للإدارة العامة للمرور.
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