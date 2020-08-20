أمانة الرياض تسمح بتنظيم الفعاليات بالعقارات والمرافق التابعة لها

أتاحت أمانة منطقة الرياض، تنظيم الفعاليات بالعقارات والمرافق التابعة لها؛ وذلك تماشيًّا مع لائحة التصرف بالعقارات البديلة المحدثة.

وكشفت أمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن أن لائحة التصرف بالعقارات البديلة المحدثة، تسمح بتأجيرها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري؛ وتهدف إلى تنظيم فعاليات نوعية وتوفير فرص وظيفية، والوصول بمستوى الأحياء إلى الحيوية.

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وتابعت الأمانة، أن العقارات البديلة القابلة للتأجير تشمل، الحدائق والمرافق والمباني والأراضي والساحات والشوارع، وذلك نحو تحقيق التنمية المستدامة وجودة حياة أفضل.

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