الأرصاد عن طقس أول أيام العام الهجري الجديد: هطول أمطار رعدية في 4 مناطق

مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، غدًا الخميس (أول أيام العام الهجري الجديد)، وذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.
كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية، وفق بيان للهئة عبر موقعها الإلكتروني.
ووفق يشهد البحر الأحمر، نشاطًا في الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.
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