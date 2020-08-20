«الحصيني» يُعلن موعد أول أيام العام الهجري الجديد

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن غدًا الخميس، أول العام الهجري الجديد (بعد ثبوت رؤية الهلال).

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه تمت رؤية هلال محرم في سدير وغدًا أول أيام العام الهجري الجديد 1442هـ.

من جانبه أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، ثبوت رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء الاربعاء.

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وأضاف المرصد، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، تمكَّنت من رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء (الموافق 29 ذو الحجة 1441هـ الموافق 19 أغسطس 2020م؛ ما يعني أن غدًا الخميس اليوم الأول من العام الهجري الجديد.

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