آلية وشروط التسجيل بالبرنامج التأسيسي للمبدعين من معهد مسك للفنون

أطلق معهد مسك للفنون، اليوم الأربعاء، البرنامج التأسيسي للمبدعين والذي يقدّم ٤ مواضيع رئيسية وهيعناصر ملف الأعمال ومفهوم البحث وأدوات الكتابة والتفكير النقدي.

وشارك معهد مسك للفنون، عبر حسابه الموثق على تويتر، رابط آلية وشروط التسجيل بالبرنامج.

شروط ومعايير البرنامج

وحدد معهد مسك للفنون، الشروط الواجب تواقرها في المتقدمين للتسجيل والالتحاق بالبرنامج التأسيسي للمبدعين، وتتلخص هذه المعايير في الآتي:

- أن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 45 سنة.

- أن يكون المتقدم سعوديًّا أو مقيم في المملكة العربية السعودية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لدى المتقدم ملف فني

- أن تكون لدى المتقج مجموعة من الأعمال.

- إرفاق سيرة ذاتية.

- أن يكون المتقدم فنانًا أو مصممًا أو قيمًا فنيًا.

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وأوضح معهد مسك للفنون، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل هو آخر موعد للتسجيل بالبرنامج، مشيرًا إلى أنه يمكن التقديم في البرنامج عبر ملء طلب تسجيل عبر الرابط التالي (من هنا).

معهد مسك للفنون

ويُعد معهد مسك للفنون مركزًا ثقافيًا يُعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيّرية التي أسسها ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 2013م.

تأسس معهد مسك للفنون عام 2017م، ويسعى المعهد إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في المملكة العربية السعودية والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.

ويعمل معهد مسك للفنون إقليميًا ودوليًا، ومقره الرئيس في مدينة الرياض، ومن المقرر أن يتم افتتاح مركزه الثقافي عام 2020م، وسوف يشتمل على استوديوهات فنية ومساحات مخصصة للمعارض، كما سيتم تأسيس مركز فني واستوديوهات للفنانين المقيمين في قرية المفتاحة للفنون في مدينة أبها.

وأكد معهد مسك للفنون أن المبادرات والمعارض والبرامج الثقافية والفعاليات العامة تشجع على التفاعل الثقافي، وتعمل على الترويج لأهمية وقيمة الفن السعودي والعربي إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البرامج الثقافية المحلية والمبادرات التثقيفية تنمي الوعي الفني على جميع المستويات داخل المجتمع السعودي.

أهداف معهد مسك

وأبان معهد مسك للفنون، أنه يعمل من خلال التفاعل والحوار الإبداعي المعاصر على إيجاد أرضية قوية لتوثيق المؤلفات الثقافية على المستوى الإقليمي في العصر الحديث.

وألمح معهد مسك للفنون إلى أن من أهدافه الاستراتيجية المشاركة المستمرة في المعارض الدولية والمبادرات وتنمية الشراكات الثقافية تعمل على تعزيز دور المملكة العربية السعودية والعالم العربي بمساهمات فاعلة في المنصات الإبداعية العالمية.

وشدد معهد مسك للفنون على أن رؤيته تتمحور حول قيادة اقتصاد المعرفة والإبداع عبر الفنون والابتكار، وذلك من أجل تنفيذ الرؤية القائمة على بناء مؤسسة قادرة على مساعدة الجهات المحلية لدعم الفنانين وتمكين المواهب ومساعدة الطاقات الإبداعية على النمو والازدهار، وذلك برعاية مؤسسة مسك الخيّرية.

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