خادم الحرمين يتصل بسلطان عمان ورئيس نيجيريا

من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.
من جانب آخر، أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.
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