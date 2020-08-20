خادم الحرمين يتصل بسلطان عمان ورئيس نيجيريا

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان. ونوه الملك، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيا لسلطان عمان التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، عبر جلالة سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

من جانب آخر، أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها. كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.