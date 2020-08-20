العدل تشرح آلية إقامة القضايا ضد أشخاص في مناطق أخرى

أوضحت وزارة العدل من خلال حسابها في تويتر «الحساب العدلي» عن تساؤل العديد من المستفيدين من المحاكم عن رغبتهم في رفع دعوى على مدعين في مناطق ومدن أخرى غير محل إقامتهم، مستفسرين عن الآلية المتبعة حيال ذلك، وأكدت الوزارة في رد لها - اطلعت عليه «دوت الخليج» - أن للمدعي الحق في إقامة الدعوى في أي محكمة من محاكم مدن المملكة.

شرح الآلية

أوضح المحامي عاصم الملا لـ»دوت الخليج» أنه في حال لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة، فإنه يمكن للمدعي أن يقيم الدعوى في أي محكمة، بحيث يرفع الدعوى في أي مكان سواء كان يتعلق بقضايا عقارية أو تجارية أو غيرها، ويجب إثبات أنه لا يوجد لديه مقر إقامة في السعودية.

وإذا كان المدعى عليه أجنبي الجنسية، فتقام الدعوى في بلده لأن المحاكم في المملكة لا تختص إلا بالمقيمين في الداخل سواء كانوا مواطنين أو أجانب، أما الأجنبي الذي غادر بشكل نهائي فلا تقام عليه الدعوى.

غياب المدعى عليه

في حال لم يحضر المدعى عليه بعد إبلاغه بخصوص جلسته في المحكمة التي أقيمت فيها، فيتم الإبلاغ عن طريق الصحف فإذا لم يحضر أيضا فيتم الحكم في القضية غيابيا، علما أنه إذا حضر بعد إصدار الحكم الغيابي، فمن حقه طلب التماس إعادة نظر وله حق الاعتراض، ويمكن فتح القضية من جديد، وإن لم يحضر فإن الحكم يصبح نافذا، وإذا كان محل إقامة المدعى عليه غير محدد، فتقام الدعوى في المكان المتنازع عليه سواء كانت القضية تهمة أو جريمة أو حقوق، ويتم ذلك بعد البحث عن مكان إقامة المدعى عليه.

قضايا الأحوال الشخصية

تطرق الملا لقضايا النفقة والزيارة والحضانة وهي قضايا الأحوال الشخصية المعروفة، حيث أكد إمكانية إقامة الدعوى من قبل أي طرف بحسب المنطقة التي يسكن فيها، وهذه من الميزات التي خص فيها نظام المرافعات الشرعية لتجنب إتعابها.

من جانبه، صرح المحامي نواف النباتي لـ»دوت الخليج» بأنه على حسب موضوع الدعوى فإذا كانت جنائية أو أحوال شخصية أو عقار أو مطالبات مالية فترفع الدعوى في مقر المدعي، أما إذا عرف مكان المدعى عليه فيرفع في مكان إقامته. والآن أصبح الموضوع سهلا، حيث بات لكل مواطن ومواطنة عنوان وطني، ويمكن من خلاله رفع الدعوى وإيصالها إلى المدعى عليه، كما يحكم في جميع القضايا إذا استوفت الشروط والدلائل ويكون الحكم حضوريا، وإذا لم يكن هناك عنوان محدد فترفع الدعوى على حسب آخر مقر سكن، ويتم ذكره للمدعى عليه، ثم ترفع القضايا إلكترونيا على حسب مقر إقامة المدعى عليه.

وأشار النباتي إلى أن المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية تدرس الطلب فإذا تم قبول الطلب فيجب مراجعة المحكمة خلال 10 أيام أما المحكمة التجارية فيختلف الأمر إذ ترفع القضية وإذا تم قبولها يجب الحضور إلى مقر المحكمة أيا كان عنوانها.

شرح آلية التقاضي بحسب مكان الإقامة

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في حال لم يكن للمدعى عليه محل إقامة يمكن للمدعي إقامة القضية في أي محكمة

يجب إثبات أنه لا يوجد للمدعى عليه مقر إقامة في السعودية

إذا كان المدعى عليه أجنبي الجنسية، فتقام الدعوى في بلده

الأجنبي الذي غادر بشكل نهائي فلا تقام عليه الدعوى داخل المملكة

صدور الأحكام

في حال لم يحضر المدعى عليه يتم الإبلاغ عن طريق الصحف

إذا لم يحضر أيضا فيتم الحكم في القضية غيابيا

إذا حضر بعد إصدار الحكم الغيابي فمن حقه طلب التماس إعادة نظر وله حق الاعتراض

يمكن فتح القضية من جديد، وإن لم يحضر فإن الحكم يصبح نافذا