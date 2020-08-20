رخص بلدية بارق تعيق البناء بمخطط 26

مخطط مسلم للبلدية
أكد عدد من المواطنين المتضررين لـ»دوت الخليج» أن المخطط مسلم لبلدية بارق بعد تقسيم الحدود الإدارية بين محافظتي المجاردة وبارق منذ أكثر من 20 عاما. وقال محمد علي الشهري وعبدالرحمن علي الشهري ومحمد البارقي إنهم حصلوا على صكوك التملك للقطع في مخطط 26 من كتابة عدل بارق، وبالتالي نظاما بلدية بارق هي المخولة بمنحهم رخص البناء.
وأضافوا: «لكن عندما نراجع بلدية بارق من أجل الحصول على تراخيص البناء لا يتم منحنا هذه الرخص. وبالتالي لا نستطيع البناء ولا الاستفادة من الدعم الحكومي لبرنامج القرض السكني للبناء على الأراض الممنوحة لنا في مخطط 26 بخبت آل حجري».
مخططات حكومية
علمت «دوت الخليج» أن خبت آل حجري يحتوي على عدة مخططات وكلها حكومية رسمية، وأن أكثر من 90 % من الممنوحين في خبت آل حجري الحكومي في المخطط 26. في حين يبلغ عدد القطع بمخطط 26 أكثر من 1194 قطعة أرض.
«دوت الخليج» تواصلت مع متحدث بلدية بارق أحمد محمد البارقي الذي أكد أنه تمت إضافة مخطط 26 إلى نظام بلدي وتتبع لمحافظة بلدية بارق. وأضاف أن إجراءات استخراج الرخص تتم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمده في نظام بلدي.
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