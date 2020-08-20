سياح عسير يمددون إجازاتهم للتمتع بالطبيعة

تواصل منطقة عسير استقبالها للزوار والمصطافين من جميع أنحاء المملكة منذ بداية رفع منع التجول الكلي في شهر شوال الماضي، وسط الاحترازات التي تشهدها المملكة في مواجهة فيروس كورونا ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأجواء الباردة والممطرة ما زالت تجذب السياح لاسيما مع إغلاق الرحلات الدولية هذا العام مما أعطى فرصة قوية وجاذبة للمناطق الجنوبية عامة وعسير خاصة بكثرة الزوار.

تمديد فترة البقاء

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وبيان وزارة التعليم التي أوضحت من خلاله أن الدراسة سوف تكون عن بعد لفترة 7 أسابيع خاضعة للتقييم اختار الكثير تمديد فترة بقائه في المنطقة وأعطى المجال للبعض للتخطيط في قادم الأيام لزيارة المنطقة.

حيث أوضح محمد الرويلي أحد الزائرين للمنطقة والذي سوف يكمل مدة شهر كامل يصف أن هذا الصيف يعتبر استثنائيا على الرغم من زيارتهم لها سابقاً إلا أنه لم يرها بهذا الانتعاش وبهذه الأجواء الجميلة، مؤكداً أن هذا المتنفس وهذه الفرص الحالية كانت مصدرا إيجابيا في ظل جائحة كورونا والاستماع الدائم لأخبارها.

الزيارة الأولى والطبيعة

قال المواطن عامر بن فوزان السهلي، إن هذه الزيارة التي تعتبر الأولى له ولزملائه في المنطقة، معبرين عن سعادتهم الغامرة والتجربة الرائعة بسبب زيارتهم للمحافظات المختلفة على خط الحجاز وقضاء وقت جميل في التخييم وسط الأجواء الباردة هرباً من المناطق الحارة الأخرى بالمملكة، كما عبروا عن إعجابهم بطبيعة المنطقة وتراثها القديم الذي يحكي مئات السنين بل آلاف السنين.

القرى التراثية بعسير

عبر عبدالله الوهيبي من سكان مدينة الرياض أثناء زيارته لمنطقة عسير أنه قام بجولة في عدة محافظات، وذكر أنه قام بزيارة عدة أماكن تراثية في المنطقة مثل قرية رجال ألمع التراثية وما تحويه من تراث وآثار قديمة للمنطقة وسكانها سابقا، وزار أيضا قرية بن حمسان التراثية بخميس مشيط والتي تحتوي على عدة أماكن تعبر عن تراث المنطقة والأكلات الشعبية والفنون الشعبية.

شبكات الاتصال

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تذمر عدد من السياح والزوار من سوء شبكات الاتصال المختلفة بسبب الضغط على الأماكن السياحية حيث تعتبر منظومة الاتصالات من أهم عوامل الجذب السياحي الأساسية والتي تفتقدها المنطقة، كما ذكر المواطن غانم علي الحربي لـ»دوت الخليج» أن سوء شبكة الاتصال أحياناً يدفع به وعائلته إلى تغيير أماكن تنزههم من مكان إلى آخر بحثا عن الشبكة، ذاكرا أن الشبكة من الأشياء المهمة.

مناطق سياحية عسير

قرية رجال ألمع التراثية

قرية بن حمسان التراثية

السودة

تنومة

بني مازن

عقبة حبو