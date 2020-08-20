مركز اتصال لاستقبال البلاغات الإعلامية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الإعلام بصدد إنشاء مركز اتصال يختص بخدمة «بلاغ إعلامي، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، ولتقديم الخدمات بشكل احترافي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة والعمل على تلافي المشاكل وتقديم أفضل الحلول لتسهيل وتحقيق الجودة لتقديم تلك الخدمات».

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعلام تستقبل حاليا بلاغات ضبط المخالفات الإعلامية الميداني لمزاولي الأنشطة الإعلامية، عبر موقعها الإلكتروني كما تتيح الإطلاع على ضوابط مزاولة الانشطة الإعلامية المختلفة.

ضوابط مزاولة نشاط للدعاية والإعلان

- عدم الإعلان عن كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

- عدم القيام بالإعلانات التجارية المخالفة لشروط وأحكام نشر الإعلانات المقررة في المواد (44-74-75-76-77) من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي أو برامج علاجية توفرها المؤسسات العلاجية إلا بعد موافقة الجهة المختصة (الهيئة العامة للغذاء والدواء).

- عدم الإعلان عن أي مادة مطبوعة من شأنها تضليل وغش المستهلك.

- عدم عرض أي منشورات أو لافتات دعائية عن إجراء تخفيضات أو مسابقات أو جوائز تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة أو الغرف التجارية.

ضوابط مزاولة نشاط التصوير الفوتوغرافي

- عدم تصوير أو تحميض أي صور تتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر.

- أن يكون مصورو الحفلات أو المناسبات سعوديين يحملون بطاقات من الوزارة سارية المفعول.

- أن يكون التصوير بموجب عقد كتابي بين المحل وصاحب الحفل.

- عدم التعامل مع المصورين المتجولين.

Advertisements

- عدم تصوير الأشخاص غير الراغبين في التصوير أثناء المناسبات .

- عدم عرض الصور الشخصية للجمهور داخل المحل إلا بعد موافقة صاحبها كتابياً.

- تسليم أصول الصور لصاحبها وعدم الاحتفاظ بها.

ضوابط مزاولة نشاط خدمات النسخ وتصوير المستندات

- عدم تصوير كل ما يتعارض مع أحكام المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر

- عدم تصوير أي مطبوعة حكومية إلا بتعميد رسمي من الجهة ذات العلاقة

- عدم استخدام آلات أو مكائن التصوير في الأعمال الخاصة بنشاط المطابع

- عدم تصوير الكتب والمؤلفات أو أجزاء منها إلا بما يتفق مع نظام حماية حقوق المؤلف

- عدم إعداد أو بيع أو تصوير الملخصات للمناهج المدرسية أو المحاضرات الشفوية

- عدم إعداد البحوث أو الرسائل أو الملخصات أو غير ذلك لأي غرض كان وبيعها على الأفراد

- يحب أن يكون الجزء المخصص لأجهزة التصوير والتغليف والطباعة غير محجوب الرؤية وأن تكون الفواصل زجاجية