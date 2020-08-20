10 جامعات تعلن إجراءات سير العملية التعليمية

أعلنت نحو 10 جامعات سعودية، إجراءات سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1442 هجريا، وتتولى الجهات المعنية في الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعليمات المساعدة في الالتزام بالإجراءات والتباعد الجسدي، ومتابعة ذلك في اتخاذ الخطط المناسبة لعمليات الرصد والتبليغ وتحديد الخطورة والتدخلات الاحترازية، على أن تتضمن مؤشرات تعليق أو إغلاق الكليات والمباني، والجامعات هي على النحو التالي:

جامعة الملك عبدالعزيز

تفعيل المنصات الإلكترونية لعقد المحاضرات النظرية بنظام التعليم لمدة 7 أسابيع خاضعة للتقييم المستمر، فيما سيعتمد حضور طلاب وطالبات الكليات العلمية التطبيقية والسريرية لمقر الجامعة وفروعها، وتوفير المسافات الآمنة، وأن لا يتجاوز عدد المجموعة الدراسية عن 25 طالباً أو طالبة خلال المحاضرة، وتنظيم آلية الدخول والخروج للقاعات والمباني، فضلاً عن توفير أدوات التعقيم.

جامعة أم القرى

جاهزية مقرات الجامعة المخصصة للتدريب العملي والتطبيقي لاستقبال طلابها وطالباتها وفق الاحترازات الصحية، مع تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لهم، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، واستمرار التحديثات التقنية لرفع كفاءة أنظمة التعلم الإلكتروني وتسهيل التواصل مع الطلبة خلال تدريسهم المقررات النظرية عن بُعد.

جامعة بيشة

تحويل تدريس المقررات النظرية إلى فصول افتراضية من خلال النظام الإلكتروني «البلاك بورد»، ودراسة جميع المقررات العملية والتدريبية والسريرية إلكترونيًا للجانب النظري وحضوريًا للجانب العملي داخل المعامل المتخصصة مع ضرورة مراعاة قواعد التباعد الجسدي والطاقة الاستيعابية للقاعات والمعامل.

جامعة القصيم

تقديم المحاضرات النظرية «عن بعد» باستخدام نظام التعلم الإلكتروني المعتمد وفق الجدول المدخل في النظام الأكاديمي وبأوقات المحاضرات المعلنة، وتقديم بعض المحاضرات النظرية حضوريا، على أن تكون الدراسة في الجزء العملي حضوريا، وكذلك المقررات العملية والسريرية، كما سيعامل النظام السنوي معاملة النظام الفصلي في جميع المقررات التي ينتهي تقييمها مع نهاية الفصل الأول، واحتساب الغياب واعتماد الحرمان بنسبة 20%

جامعة الملك خالد

استخدام المعامل والمختبرات لتدريس المقررات العملية حضورياً، ويجب ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50%، ويجب مباشرة هيئة التدريس في مقر العمل، وبالنسبة لمواد الإعداد العام والحاسب الآلي ومقررات الانتساب واللغة الإنجليزية يتم تقييمها بالتقييم المستمر وبالاختبارات الإلكترونية دون الحضور لمقر الكلية، وبالنسبة للاختبارات النهائية لباقي المواد تكون بالحضور إلى الكلية.

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جامعة حائل

تقدم جميع المحاضرات النظرية عن بعد، وتعتمد مجالس الكليات المقررات التي ترى تدريسها حضوريا، وكذلك المقررات العملية والتدريبية التي تتطلب الحضور إلى المعامل والمختبرات، وتتولى الكليات الصحية والطبية الإعداد مع جهات التدريب خارج الجامعة لمقررات التدريب السريري، وتكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً مع تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية.

جامعة الجوف

الدراسة لجميع مقررات التخصصات النظرية إلكترونيا، ويشمل جميع المحاضرات والتمارين، وتكون الدراسة في جميع مقررات التخصصات العلمية والهندسية والصحية عن طريق البلاك بورد، وما يخص النشاط العملي فيكون حضوريا، وجميع مناقشات الرسائل العلمية والخطط البحثية ومشاريع التخرج إلكترونيا عن بعد، وتعقد جميع الاختبارات حضوريا.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تقدم المحاضرات النظرية عن بعد، وفي حال ضرورة تقديم بعض المحاضرات النظرية حضورياً «التي تشمل مهارات تطبيقية» فيتم ذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة، تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب السنة التحضيرية حضوريا ، وتقديم الدروس العملية في المعامل والمختبرات حضوريا، واستمرار التدريب السريري والميداني كالمعتاد بالتنسيق مع جهات التدريب، وتقدم الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريا.

جامعة الملك سعود

تدريس المقررات العملية حضوريا، مع إتاحة استثمار المواقع الرسمية من معامل وتجارب افتراضية واستخدام برامج المحاكاة، لتدريس المقررات العملية عن بعد، والاستمرار في تدريس جميع الدرجات العلمية عن بعد بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية، ويعقد الاختبار الشامل التحريري والشفوي حضورياً، وتكون الاختبارات الفصلية والنهائية لجميع المقررات حضورياً.

جامعة المجمعة

تدريس المقررات النظرية لجميع الدرجات العلمية عن بعد، بما في ذلك مشاريع التخرج والمشاريع البحثية، وتسليم جميع التكاليف والأنشطة والواجبات بواسطة المنصات الإلكترونية. ويمكن مد اليوم الدراسي حسب الحاجة لتغطية المقررات التي تقدم حضوريا أو لأداء الاختبارات لتحقيق الإجراءات الاحترازية، وجميع الاختبارات لجميع المقررات حضورياً، وتقليل درجات الأعمال الفصلية بما لا يقل عن 40%.