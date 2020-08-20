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إنشاء قطاعين صحيين بدومة الجندل وطبرجل

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وجه أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بإنشاء قطاعين صحيين في محافظتي دومة الجندل وطبرجل للإشراف على المنشآت والخدمات الصحية بهما.

جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، حيث بين الرويلي أن هذا التوجيه يأتي تأكيدا لاهتمام أمير المنطقة بتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة ومحافظاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرض أمير الجوف خلال الاستقبال الوضع الصحي بالمنطقة والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية لمواصلة الجهود الخاصة بمكافحة جائحة . وأشاد بتضافر الجهود المبذولة بين صحة الجوف وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبما يتمتع به المواطن من وعي للتعامل مع هذه المرحلة.


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