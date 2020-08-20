جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي، حيث بين الرويلي أن هذا التوجيه يأتي تأكيدا لاهتمام أمير المنطقة بتطوير منظومة العمل الصحي بالمنطقة ومحافظاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض أمير الجوف خلال الاستقبال الوضع الصحي بالمنطقة والجهود التي تبذلها الشؤون الصحية لمواصلة الجهود الخاصة بمكافحة جائحة كورونا. وأشاد بتضافر الجهود المبذولة بين صحة الجوف وجميع المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبما يتمتع به المواطن من وعي للتعامل مع هذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء قطاعين صحيين بدومة الجندل وطبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.