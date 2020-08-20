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40 يوما مهلة تحديث بيانات صغار مربي الماشية

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية لتحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج على الرابط:

https:/‏/‏portal.mewa.gov.sa

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوما من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة.

وقالت الوزارة إن «التحديث يتم عبر زيارة الرابط واختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح».


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