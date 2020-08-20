اتصالات مخطط 66 بمركز عفراء تخذل التعليم عن بعد

بعد أن أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لتكون الدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية، وضع أهالي مخطط 66 بمركز عفراء بمحافظة بلقرن شرق مدينة سبت العلاية أيديهم على قلوبهم مبدين انزعاجهم من ضعف أبراج الاتصالات لديهم وشبه انعدام الإنترنت في مخططهم والانقطاعات المتكررة للشبكة، لاسيما في مواقع المخطط المتوارية خلف الحواجز الجبلية والهضاب.

وأبدى الأهالي تألمهم من كيفية قيام أبنائهم وبناتهم بالتعلم عن بعد في الفترة القادمة ولمدة 7 أسابيع من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم.

وحدد المواطن عبدالله علي هادي الحارثي مطالبات أهالي الحي في قوله: «نطالب نحن سكان المخطط رقم 66 الواقع بعفراء بجوار مسجد جابر بأبراج اتصالات حيث لا يوجد إنترنت ولا اتصال داخل المنازل ولا بد أن نخرج إلى قمم الجبال لإجراء اتصال أو الجلوس في السيارات بأولادنا وبناتنا ليقوموا بعمل بحوث أو عمل أي واجب عن طريق الإنترنت، خصوصا الآن لأن الدراسة ستكون عن بعد».

وأضاف المواطن حسن حنش الحارثي أنهم سبق وتقدموا بعدد من الشكاوى بشأن ضعف الاتصالات وانعدامها في أحيان كثيرة إلى هيئة الاتصالات وقاموا بمراجعة فروع شركات الاتصالات بمحافظة بلقرن دون جدوى تذكر، لعدم وجود حلول لديهم.