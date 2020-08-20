ربط إلكتروني بين إرادة الرياض والهلال الأحمر

أطلق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض خدمة الربط الإلكتروني وشاشة مؤشرات متابعة واستقبال الحالات الإسعافية التي تعاني من الأمراض النفسية والإدمان المنقولة بواسطة الفرق الميدانية للهيئة بالمنطقة. وتمكن الخدمة من معرفة بيانات وتفاصيل الحالات المنقولة قبل وصولها، و الاستعداد لاستقبالها ، وكذلك تحديد أولوية وتصنيف الحالات.



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