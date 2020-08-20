تحذير موريشيوس من إغراق سفينة نفط

قالت منظمة جرينبيس المعنية بالبيئة إن خطط موريشيوس لإغراق جزء من سفينة تسببت في حدوث تسرب نفطي كارثي يجب أن تؤجل.

وقال هابي خامبول، من جرينبيس إفريقيا: «من بين جميع الخيارات المتاحة، تختار حكومة موريشيوس الخيار الأسوأ».

وأضاف أن «إغراق هذه السفينة من شأنه أن يخاطر بالتنوع البيولوجي ويلوث المحيط بكميات كبيرة من سموم المعادن الثقيلة ويهدد مناطق أخرى أيضا، ولا سيما جزيرة لا ريونيون الفرنسية».

وأعلنت حكومة موريشيوس خطتها لإغراق جزء من سفينة واكاشيهو في وقت سابق

من هذا الأسبوع، بعد أن انقسمت السفينة اليابانية في غضون أسبوعين بعد أن جنحت قبالة الجزيرة السياحية.وسربت السفينة نحو ألف طن من إجمالي 4 آلاف طن من زيت الوقود كانت تحملها إلى المياه الساحلية البكر لمنتجع شهر العسل الشهير، وهي منطقة تضم أنواعا نباتية وحيوانية نادرة.